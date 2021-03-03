السعودية اليوم / إجراء 425 عملية جراحية في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان



جيزان 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان 425 عملية جراحية ومجهرية وبالمناظير المتقدمة لـعدد 298 مريضاً، منها 423 عملية تحت التخدير العام، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2020م وحتى فبراير 2021م.

وأبانت صحة جازان أن الجراحين بالقسم توسعوا في إجراء معظم عمليات مناظير الجيوب الأنفية المتقدمة وعمليات الأذن المجهرية من خلال جراحة اليوم الواحد، حيث أجريت 289 عملية من خلال جراحة اليوم.

ولفتت إلى أن العمليات تنوعت في مختلف التخصصات الدقيقة في القسم لتشمل: 36 عملية لمجرى التنفس، 31 عملية لإزالة تسوس الأذن وترميم الطبلة، 119 عملية في البلعوم وأنابيب تهوية الأذن، 8 عمليات لأورام الرأس والرقبة، 169 عملية في الأنف ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، و 53 عملية مناظير طارئة لإزالة أجسام غريبة من القصبة الهوائية والمريء، كما نجحت وحدة مناظير قاع الجمجمة بالقسم في إجراء 9 عمليات لترميم قاع الجمجمة تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

وأضافت أن القسم بدأ في الشراكة مع قسم جراحة المخ والأعصاب في استئصال أورام الدماغ من خلال مناظير الجيوب الأنفية عبر قاع الجمجمة دون جروح خارجية، منوهة إلى أنه تم خلال نفس الفترة معاينة 3188 مريضاً عبر العيادة الخارجية للقسم، كما تم التعامل مع 458 استشارة طارئة أو من خلال التنويم، وإجراء مختلف أنواع تخطيط السمعي والسمعي العصبي لـعدد 1100 مريض عبر عيادة السمعيات للأطفال والكبار.

// انتهى //

13:37ت م

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