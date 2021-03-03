السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد ندوة بعنوان: إعادة تدوير الألواح الشمسية الكهروضوئية "التحديات والفرص"



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس - عبر تقنية الاتصال المرئي -، ندوة متخصصة بعنوان "إعادة تدوير الألواح الشمسية الكهروضوئية... التحديات والفرص"، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، والشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة المتجددة "EU-GCC"، بمشاركة عدد من المتخصيين والمسؤولين بالطاقة المتجددة، وعدد من الجهات المعنية بالطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون.

وتناولت الندوة آخر التطورات في مجال إعادة تدوير الألواح الشمسية الكهروضوئية، والحلول لإعادة تدوير للألواح الكهروضوئية، والفرص الاقتصادية، وفرص تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجال إعادة التدوير، بما في ذلك بناء القدرات والبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى زيادة الوعي.

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13:35ت م

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