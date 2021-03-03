السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تناقش أوجه التعاون مع هيئة التراث العمراني



جدة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بمقر الجامعة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتراث العمراني الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وناقش الجانبان أوجه سبل التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تخص علوم البحار والدراسات البحرية لما يتعلق في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه بالبحر الأحمر والخليج العربي.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أن كلية الدراسات البحرية تعد من الكليات المتميزة بالجامعة وتبرز أهميتها بأنها الكلية الأولى على مستوى المملكة في التعليم البحري لتأهيل الكوادر البشرية في مجال صناعة المسح والنقل البحري ومواكبة متطلبات التنمية الحديثة في المجال التقني والاقتصادي والأمني والمحافظة على البيئة والسلامة البحرية، مشيراً إلى أن الجامعة بشكل عام وكلية الدراسات البحرية على وجه الخصوص على أتم الاستعداد لتسخير الإمكانات والخدمات والتعاون بمختلف المجالات فيما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.

وبين أن الكلية تشتمل على أربعة أقسام تتمثل في الملاحة البحرية وقسم الموانئ والنقل البحري وكذلك الهندسة البحرية وقسم المساحة البحرية إلى جانب كونها مركز دولي للتدريب البحري الذي يعد منصة تدريبية معتمدة ومعبرًا لجواز السفر البحري ومركزًا للامتحانات لإصدار الشهادات البحرية الدولية للعاملين على السفن من البحارة والضباط والمهندسين البحريين وكبيري المهندسين، إضافة لجميع العاملين من إداريين وأطباء وممرضين وأطقم الضيافة للحصول على الدورات العلمية التي تمكنهم من الحصول على جواز السفر البحري اللازم والعمل في البحر.

وشهد الاستقبال عرض فيلم مرئي للأسطول البحري للجامعة والأجهزة المستخدمة في البحث والمسح عن الأثار والسفن الغارقة وكنوز التراث المغمور في البحر قبل أن يتوجه الوفد لزيارة كلية الدراسات البحرية وكلية علوم البحار في أبحر الشمالية.

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13:33ت م

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