شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيرته السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ" 155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.