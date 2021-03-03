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التعاون الإسلامي : ندعم إجراءات المملكة ضد إرهاب الحوثي

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في بيان اليوم ، عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما .

وجدّد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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