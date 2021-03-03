فيديو محزن.. انهيار طابق جامعة يتسبب في مقتل 5 طلاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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لقي خمسة طلاب على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد أن سقطوا من الطابق الرابع، عندما انهار درابزين جامعة إل ألتو في بوليفيا، حيث احتشدت مجموعة كبيرة من الشباب خارج اجتماع احتجاجي عندما انكسر الحاجز المعدني.

وتُظهر اللقطات المرعبة والمحزنة اللحظة التي حاول فيها الحشد المتجمهر دخول مجلس الطلاب، وفجأة تحطم درابزين الطابق، وهو ما تسبب في حدوث الوفيات والإصابات.

فتح تحقيق في الحادث

وفتحت الجامعة والشرطة تحقيقًا في سبب الحادث، وقال الرئيس البوليفي لويس آرس: نأسف للمأساة التي حدثت في الجامعة العامة، وخالص تعازينا لعائلاتهم، ونحن ننتظر التوضيح الفوري للحقائق.

وتساءل الكثيرون عن سبب السماح للعديد من الطلاب بالتجمع بهذا الشكل بينما لا تزال قيود كوفيد-19 سارية وهو الأمر الذي أكده مسؤول جامعي حيث قال إنه تم حظر التجمعات مؤقتًا بسبب الوباء ولم يكن متأكدًا من سبب السماح للعديد من الطلاب بالدخول.

فيروس كورونا في بوليفيا

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في بوليفيا إلى 250,557 مصابًا، وتُوفي 11,703 شخصًا وتعافى 194,370 شخصًا، بينما على الصعيد العالمي وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 115,346,863 شخص، وتوفى 2,561,708 شخصًا، بينما تعافى 91,165,759 شخصًا.

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