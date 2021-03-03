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تعقيم 298 صرافًا آليًا لمنع انتشار كورونا في الجوف 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

تعقيم 298 صرافًا آليًا لمنع انتشار كورونا في الجوف 

حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين

متابعات الخليج 365 - الجوف


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كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال التعقيم الدوري للصرافات الآلية والمواقع العامة في مختلف المواقع، ضمن الجهود المستمرة؛ للحد من انتشار .

تعقيم وتطهير: 

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يومياً، مبينة أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرافاً آلياً في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وشددت الأمانة على أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 
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