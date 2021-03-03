ملجأ تحت الأرض يحمي من نهاية العالم بـ 1.7 مليون دولار !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يُعرض ملجأ محصن تحت الأرض للبيع على أنه يحمي من نهاية العالم بمبلغ 1.7 مليون دولار، ويقع العقار المبني بشكل مستدام في وادي باردايس، مونتانا، الولايات المتحدة، وتحيطه المناظر الخلابة لكن لن يكون أصحابه قادرين على رؤيتها من خلال أي نوافذ.

مواصفات الملجأ

ويقع الملجأ تحت الأرض بالكامل، ويشتمل على أكثر من غرفة نوم وحمامات ومطبخ ومناطق معيشة مشتركة، وكل جزء به يحتوي على كل ما تحتاجه للعيش بشكل مريح.

ويتضمن المكان قبوًا لتخزين كل المواد الغذائية والإمدادات التي تحتاجها، وتبلغ مساحته مساحة 3 شقق، كما أن عدة غرف نوم، فسيحة للغاية، ذلك بالإضافة إلى وجود نظام مياه ينبع من بئر خاص بالملجأ، وهناك أيضًا نظام تدفئة وتهوية وتكييف مدمج بالإضافة إلى نظام للصرف الصحي.

وتحتوي إحدى الشقق على غرفة استرخاء مع طاولة بلياردو وطاولة كرة قدم، وجميع الشقق موصولة حاليًا بشبكة الكهرباء المحلية، لكن يستطيع المالك الجديد ربط العقار بمولداته الخاصة.

الحماية من الحروب النووية

وقالت وكيلة البيع، تيريزا لون، إن المواد النووية والكيميائية لن يقف في طريقها أي شيء، ومن الواضح أن البعض يحاول التفكير بإنقاذ حياته وحياة أسرته حينما يحين الوقت، لذلك تم بناء هذا المخبأ وعرضه للبيع.



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