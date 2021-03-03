شراكة بين الصحة وإحدى الصيدليات لتقديم لقاحات كورونا والتطعيم داخل فروعها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

وقعت وزارة الصحة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى الصيدليات لتقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد وتطعيمها داخل فروعها، أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين قريبًا، بحسب عكاظ.

خطة استراتيجية:

وتأتي الشراكة ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للمملكة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الجائحة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الخميس الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 639,587، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

شارك الخبر