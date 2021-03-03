شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد
متابعات الخليج 365 - المنطقة الجنوبية
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.
حماية المدنيين:
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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