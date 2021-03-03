أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر آمنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر.

منتجات آمنة:

وقالت المواصفات إنها سحبت عينات من هذه المنتجات وأجرت عليها الاختبارات اللازمة، والتي أظهرت أمان هذه المنتجات، مهيبة بالجميع تحري الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

شائعة خطورة أباريق الألومنيوم:

ويأتي ذلك ردًا من المواصفات على تغريدة متداولة نصحت بعدم استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر مع الأغذية الساخنة والحامضة لخطورتها على الصحة.



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