طريقة حجز عمرة من داخل المملكة عبر تطبيق اعتمرنا 1442

حجز عمرة من داخل المملكة لكافة الأفراد من مواطن أو مقيم تتم عن طريق تطبيق اعتمرنا الذي قامت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة الذكاء الاصطناعي على إطلاقه خلال فترة جائحة كورونا حتى يتمكن معتمري الداخل من حجز العمرة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة التي تساعد على حماية المعتمرين من تفشي الفيروس. وسوف نتعرف على طريقة حجز موعد العمرة واهم الشروط اللازمة لأداء العمرة في داخل المملكة العربية السعودية.

حجز عمرة من داخل المملكة

يتم حجز عمرة من داخل المملكة لكافة الأفراد من مواطن أو وافد من خلال تحميل تطبيق اعتمرنا على الهاتف الذكي وهو متوفر لهواتف الأندرويد والأيفون، ويتم اتباع بعض الخطوات لحجز عمرة من الداخل كالتالي:

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يتم تحميل التطبيق وفتحه على الهاتف.

يتم تسجيل مستخدم جديد.

كتابة البيانات المطلوبة على الموقع بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال بيانات المعتمر والمرافقين وأعمارهم.

احتيار كلمة مرور مناسبة وتأكيدها.

ثم تفعيل التسجيل والانتقال إلى أيقونة حجز العمرة.

من خلال الخدمات يتم الدخول على أداء عمرة.

يظهر لك الاسم ويتم تحديد وقت العمرة المناسب من خلال الخيارات.

تحديد باب الدخول والتأكيد على البيانات وتلقي رسالة التحقق.

الضغط على مربع التعهد وتأكيد الحجز .

وتلقي الرسالة الخاصة بالموعد والحصول على التصريح.

يتم بعدها الانتقال إلى مراكز نقل المعتمرين في الموعد المحدد.

يتم الالتزام بالتعليمات المطلوبة ومنها التباعد والكمامة وتحميل تطبيق توكلنا لإبراز الحالة الصحية.

الذهاب إلى العمرة وأداء المناسك والعودة إلى مركز نقل المعتمرين مرة أخرى.

شروط أداء العمرة