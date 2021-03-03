طريقة تعديل بيانات ولي الأمر على حساب نظام نور 1442

تعديل بيانات ولي الأمر على نظام نور الذي يوفر حسابات لعناصر العملية التعليمية ومنهم ولي الأمر الذي يتمكن من خلال النظام من متابعة الأبناء والتعرف على مدى تقدمهم الدراسي والحصول على التقييمات الخاصة بهم، وكذلك الاطلاع على نتائج الاختبارات النهائية التي يقوم بها الطلبة، كل هذه الأمور تحتاج من ولي الأمر متابعة حسابه على منصة نور وتحديث البيانات باستمرار وخاصة وسائل التواصل، كما يتمكن ولي الأمر من تعديل بياناته من خلال بعض الخطوات في المقال التالي.

تعديل بيانات ولي الأمر

يتمكن ولي الأمر من تعديل بياناته على منصة نور من أجل متابعة الأبناء وتقدمهم الدراسي ويتمكن ولي الأمر من الدخول على حسابه عن طريق هذه الخطوات:

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التوجه إلى منصة نظام نور الإلكترونية

تسجيل الدخول على حساب ولي الأمر.

كتابة الاسم وكلمة السر ورمز التحقق.

كتابة اسم الطالب في خانة البحث.

اختيار الطالب من القائمة.

الضغط على تعديل بيانات ولي الأمر.

كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الخاصة بالأب.

الدخول على البيانات الظاهرة وتعديل البيانات المطلوبة والضغط على حفظ.

يقوم النظام بتحديث البيانات الجديدة.

تسجيل حساب جديد ولي الأمر

يتمكن ولي الأمر وخاصة خلال هذه الفترة التي يتم التقديم فيها للطلبة في الصف الأول الابتدائي، يتمكن من إنشاء حساب ولي أمر جديد على نظام نور حتى يستطيع التقديم للأبناء ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية: