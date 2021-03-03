شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يدين الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي واستهداف المدنيين بالمملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم (الأربعاء)، عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.