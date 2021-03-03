شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للفضاء تستعرض الإستراتيجية الوطنية للفضاء مع وزارة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اجتماعاً اليوم (الأربعاء)، لاستكمال أعمال مذكرة التكامل التي أبرمت بين الجهتين في الـ15 من نوفمبر الماضي.

واطّلع المجتمعون على أهم مستهدفات مذكرة التكامل الداعمة لبرامج البحث والتطوير في التعليم الجامعي داخلياً، والاستفادة من مراكز الأبحاث والجامعات الدولية من خلال برامج الابتعاث في مجال الفضاء.

ونوه وزير التعليم بأهمية دور الإستراتيجية الوطنية للفضاء في دعم رؤية الهيئة لريادة الفضاء.

كما جرى مناقشة تطوير قدرات الكوادر الوطنية عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، وأهمية المواءمة مع الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة بإستراتيجية الفضاء.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، والدكتور محمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار.