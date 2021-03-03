شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتحول لرحالة يجوب صحراء المملكة بعد التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، تحول مواطن إلى رحالة في الصحراء بعد التقاعد ليقطع مسافة شاسعة في صحراء المملكة .

وأكد المواطن ناصر النبهاني أنه يشعر بالأمان في وطنه وحريص على جمال البيئة ويستمتع بالبيئة الصحراوية والجبلية الجذابة التي تتمتع بطبيعة ساحرة ، وفقاً للعربية .

وأضاف أن يشعر بالإستقلال النفسي بعد التقاعد وبدأ حياة جديدة في التعرف على وطنه برحلات شيقة بعد التقاعد .