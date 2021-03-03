شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أجمل شواطئ المملكة الساحرة وأهم ما تتميز به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تضم المملكة عدد من الشواطئ السياحية الجذابة التي تعد من أفضل الوجهات السياحية وتطل بشكل ساحر على البحر الأحمر والخليج العربي .

ومن أبرز هذه الشواطئ أملج في تبوك حيث تضم " جزر المالديف السعودية وبه مرسى للقوارب ورحلات بحرية ودلافين وأسماك ملونة .

كما جزر فرسان من أجمل الشواطئ حيث تضم 150 جزيرة صغيرة بطبيعة خلابة ، وكذلك شاطئ حقل في تبوك وبه إطلالات رائعة لخليج العقبة ويمكن رؤية جبال سيناء من بعيد .

وكذلك يعد شاطئ نصف القمر أو الهاف مون من أجمل الشواطئ بالخبر وبحيرة دومة الجندل بالجوف وبها العديد من الأماكن الترفيهية وشاطئ الرمال الفضية بجدة حيث الطبيعة الساحرة والرياضات المائية ، بخلاف شاطئ النورس الفضي بجدة الذي يضم المطاعم الراقية المتنوعة وشاطئ الدرة بجدة وبه مدرسة لتعليم الغوص ، وشاطئ العقير الساحر في الأحساء وشاطئ الفناتير بالجبيل والواجهة البحرية بينبع .