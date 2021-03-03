شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة سيدة منعها والدها وعمها من الزواج بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قضت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، بإنهاء معاناة سيدة ثلاثينية من عضل والدها لها ومنعها من الزواج.

وذكرت السيدة، وفقا لـ"سبق" أنه تقدم إليها العديد من الخطاب الأكفاء، إلا أن والدها رفضهم بحجج واهية.

وأكدت السيدة، في الدعوى، أنها تعاني أيضا من تدخلات شقيق والدها وتهديدها في حال قامت بطلب حقها في الزواج.

وأضافت أنه تم النظر في الدعوى التي قدمتها، والحكم بعضل والدها لها وتزويجها بولاية الحاكم الشرعي؛ وذلك خلال يومين فقط، وفي جلسة قضائية واحدة في الدائرة التاسعة عشرة في المحكمة.