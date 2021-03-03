شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الطائف يكرم الفائزات في مسابقة قراءتي سر تفوقي بمكتب شرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدرية المالكي (صدى):

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف اليوم حفل تكريم الطالبات الفائزات في منافسات مسابقة قراءتي سر تفوقي، التي ينظمها مكتب تعليم شرق الطائف بنات، وتستهدف طالبات الصف الثالث الابتدائي في المدارس التابعة للمكتب، بحضور مساعدته للشؤون التعليمية مها الزايدي، وإشراف مديرة المكتب موضي الحارثي، وإعداد وتنظيم شعبة الصفوف الأولية بالمكتب، وحضور قيادات التعليم، والمشرفات التربويات، ومعلمات وقائدات المدارس، والطالبات الفائزات.

وأشاد مدير التعليم بتنظيم مكتب شرق لهذه المسابقة التي تهتم بغرس مهارة القراءة وتنمية قيمتها لدى الطالبات، مؤكدًا أن مؤشر التحسن القرائي عند الطالبات يسهم في تحصيلهن الدراسي الجيد.

وأكد اللهيبي أن من أساسيات العمل لمشرفات الصفوف الأولية غرس مهارة الفهم القرائي والتعبير الكتابي لدى المتعلمة، ودعم مقدرتها على استخراج المفاهيم واستنباط الأفكار والمعاني، كونه السبيل الأمثل لتحقيق التفوق والإبداع، مثمنًا دور المكتب ومشرفات الصفوف الأولية والقائدات والمعلمات، ودور الإشراف التربوي في الدعم والتكامل وتحقيق أهداف المسابقة.

فيما أكدت مديرة المكتب أهمية القراءة في مختلف الثقافات والعلوم ونمو المعرفة، وأثر ذلك على الطالب في اكتساب مهارة التعلم الذاتي التي أصبحت من ضرورات الحياة، وذكرت الحارثي أن المسابقة تأتي داعمة لطالبات المرحلة الابتدائية في تحقيق الفهم القرائي، مثمنة للفائزات ماحققن من تميز وتفوق بدعم من المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات.

وقد احتوى برنامج حفل التكريم على العديد من الفقرات والمشاركات المنوعة ضمت عرضًا لآلية المسابقة، وأهدافها، وخطتها، ومراحل تنفيذها، ثم كلمة استعرضت فيها معلمة من الابتدائية "السادسة والعشرون" ماشهده الميدان التعليمي من تفاعل إيجابي وتميز مخرجات المسابقة في المدارس، تابعت بعد ذلك الحاضرات عرضًا مصورًا عن التحكيم النهائي للمسابقة، ثم أعلنت نتائج المسابقة، وتكريم الفائزات وتثمين جهودهن ومن يقف خلف هذا التميز من معلمات ومشرفات وقائدات وأسر الطالبات، واختتم الحفل بنقل مشاعر الفائزات بالمسابقة.