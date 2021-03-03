شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة مريضة تعاني من ترهلات بجدار البطن بوزن 20 كيلوجرام بنور مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أسهم بفضل الله تعالى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بقيادة الدكتور/ حاتم عبادة إستشاري جراحة التجميل والترميم فى إنهاء معاناة مريضة وذلك بإجراء عملية جراحية تم خلالها إستئصال كتلة من ترهلات جدار البطن الأمامي بلغ وزنها ٢٠ كيلوجراماً.

وبمعاينة المريضة تبين أنها تعاني من ترهلات فى مختلف أنحاء الجسم إضافة لترهلات من الدرجة الرابعة فى جدار البطن الأمامي والتي شكلت عائقاً لحركتها بما فى ذلك أداء أبسط الأنشطة اليومية إضافة إلى تكرار الإلتهابات والتسلخات فى منطقة الثنيات الجلدية عوضاً عن الآثار النفسية والمعنوية.

والتي نتجت إثر خضوع المريضة لعملية تحويل مسار قبل عدة سنوات كوسيلة مساعدة لعلاج السمنة حيث كان وزنها حوالي ١٧٠ كيلوجرام فقدت على إثرها المريضة حوالي ٥٠ كيلوجراماً.

حيث شكل الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور/ حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى بأن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل فى حالة نفسية سيئة ولاسيما بعد رفض أكثر من طبيب وفى أكثر من مركز للتدخل الجراحي ومساعدتها.

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى وقد غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة - ولله الحمد - وتتابع حاليًا في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى. ومن جانبها ذكرت المريضة بأن الوزن الزائد سبب لها حالة نفسية حيث أنها لا تستطيع الحركة وخدمة نفسها ومن حولها وبعد مراجعتها للعيادة تحسنت حالتها شيء فشي حت تم إجراء العملية والحمد لله الآن بدأت اتحرك وأشعر بفرق كبير وأشكر جميع من في المستشفى وعلى راسهم الطاقم الطبي الذي بعد الله أعطاني الأمل في هذه الحياة.