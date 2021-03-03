شكرا لمتابعة خبر عن ‏استخراج قطعة معدنية من أعلى المريئ لفتاة بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استخراج قطعة معدنية ‫( ربع ريال ) ثابتة في اعلى المريئ لفتاة تبلغ من العمر ١٤ عاماً .

اوضح استشاري ورئيس جراحة المناظير وقائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريضة حضرت لقسم الطوارى والحوادث في تمام الساعه ٧ صباحاً وكانت تعاني من الم في الصدر وعدم القدرة على البلع وبعد عمل الفحوصات والاشعات اللازمة بقسم الطوارى تبين وجود جسم غريب في اعلى المريئ وتم نقل المريضة الى قسم المناظير كحالة طارئه وتم اجراء عملية المنظار باستخدام ملقاط خاص وتم استخراج القطعة المعدنية بطريقة آمنة وسريعة من غير أي تدخل جراحي ومن غير أي مضاعفات وخرجت المريضة وهي في أحسن حال.

وبين الدكتور كنعان أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تحتاج تدخل الجراحي ولكن بفضل الله ثم بفضل التطور الهائل في مجال الخدمات الطبية والعلاجية والذي تواكبه قطاعاتنا الصحية وبدعم من قيادتنا الرشيده رعاه الله وحرصها على توفير الإمكانات الحديثة المتطورة يتم اجراء من هذه الحالات بالمنظار.