أدوار ومهام هيئة الصحة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

استعرضت هيئة الصحة العامة «وقاية»، في أولى تغريداتها، الأدوار المنوطة بها، والمهام والمسؤوليات التي على عاتقها.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

وشاركت هيئة الصحة العامة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق على موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجرافًا» مصحوبة بتغريدة جاء فيها: «تعرف على أهداف ومهام هيئة الصحة العامة – وقاية».

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أن مهامها الرئيسية تتمثل في تحقيق الأمور والمستهدفات الصحية التالية:

– وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحة العامة.

– إعداد خطط الجاهزية لطوارئ الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا.

– رصد وتقصي ومتابعة المخاطر والأمراض المهددة للصحة العامة.

– اعتماد إجراءات السلامة والرعاية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها.

– إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاص الصحة العامة.

– إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة.

– اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة.

– تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال وتطويرها، وخاصةً المضادة للفيروسات.

– اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاص الهيئة.

– اعتماد سياسات وإجراءات عمل مختبرات الصحة العامة.

– اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة.

– إنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته.

– اعتماد إجراءات إحالة ونقل العينات بين مختبرات الصحة العامة إلى القطاعات الحكومية والخاصة.

– تمثيل المملكة في الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الهيئة.

وأشارت هيئة الصحة العامة إلى أنها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات الحكومية.

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