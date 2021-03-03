فيديو.. بث مباشر لمؤتمر الوسطية والاعتدال برعاية ولي العهد

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لمؤتمر الوسطية والاعتدال، الذي يرعاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ويقام المؤتمر الدولي تحت عنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية»، ويستمر لمدة يومين.

ولمتابعة المؤتمر اضغط هنا

كما نشرت جامعة الإمام، عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، :

من جانبه، نوه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري؛ أن ذلك المؤتمر يأتي تأكيدًا لبيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، ولتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة؛ لإطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.

وقال: «إن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفةً بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان».

وأوضح أن الجامعة سخَّرت جميع جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نابعة من جوهر الإسلام وقيمه المعتدلة، وهو ما سيتم تناوله خلال المؤتمر.

شاهد الفيديو

اقرأ أيضًا:

أمير قطر يطمئن على صحة ولي العهد ويؤكد دعم الدوحة لاستقرار المملكة

أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق الدائري الشرقي

«جامعة الإمام» تعلن تمديد التسجيل بالمقررات حتى الأربعاء المقبل