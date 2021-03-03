«الأرصاد»: أمطار على الرياض والشرقية.. وعوالق ترابية في نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة الرياض تضمن أمطارًا خفيفة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل (الخرج - العاصمة الرياض - المزاحمية)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ونبه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على المنطقة الشرقية، تضمنت أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتشمل (الأحساء - بقيق).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة نجران تضمن عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل‏ (شرورة - نجران) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى السادسة مساءً.

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الأربعاء، لتحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتأثر بالحالة المناخية –وفق المركز الوطني للأرصاد– أجزاء من شمال المملكة ووسطها، وتمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية.

وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة على بعض مناطق المملكة