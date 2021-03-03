«التأمينات»: التسجيل إلزامي لمن تربطهم علاقة تعاقدية بصاحب العمل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التسجيل إلزامي للعمال الذين ترطبهم علاقة تعاقدية بصاحب العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «قدمت على وظيفة ومكتوب: هل تريد بتأمينات أو بدون واختار أفيدوني؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء التأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر؛ أيًّا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه».

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