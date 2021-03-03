السعودية اليوم / خلية الإعلام الأمني العراقية : الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد بغرب العراق لم توقع أية خسائر



بغداد 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية بغرب العراق صباح اليوم لم يوقع أية خسائر.

وأفادت الخلية في بيان لها، أن عشرة صواريخ نوع كراد استهدفت صباح اليوم قاعدة عين الأسد الجوية من دون أن تلحق أية خسائر تذكر، مضيفةً بأن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ, "من دون إيراد مزيد من التفاصيل"

يذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة غرب محافظة الأنبار تضم قوات عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

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12:55ت م

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