السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة



جدة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم، اللواء صالح بن عواض الجابري، بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة.

وهنأه سموه، الجابري بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

12:52ت م

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