السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9019 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 418 حالة وفاة و9019 إصابة جديدة بفيروس (

وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70881 حالة وللاصابات إلى 2460030 إصابة.

// انتهى //

12:30ت م

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برلين 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 418 حالة وفاة و9019 إصابة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد — كوفيد 19).وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70881 حالة وللاصابات إلى 2460030 إصابة.// انتهى //12:30ت م0069

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