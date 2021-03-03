السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية



جدة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , اليوم ، اللواء طيار ركن عبدالله بن محمد الزهراني بمناسبة تعيينه قائدا لقاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي.

وهنأ سموه قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

12:27ت م

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