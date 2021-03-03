السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها تكثف تعقيم 298 صرافا آليا؛ لمنع انتشار فيروس كورونا



سكاكا 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال التعقيم الدوري للصرافات الآلية والمواقع العامة في مختلف المواقع، ضمن الجهود المستمرة؛ للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مبينا أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرافا آليا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وشددت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

//انتهى//

12:24ت م

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سكاكا 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال التعقيم الدوري للصرافات الآلية والمواقع العامة في مختلف المواقع، ضمن الجهود المستمرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مبينا أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرافا آليا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.وشددت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .//انتهى//12:24ت م0062

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