السعودية اليوم / مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون يشارك في ملتقى البحث العلمي بورقة عمل في مجال براءات الاختراع وحفظ حقوق الملكية الفكرية



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

قدم مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ورقة عمل بعنوان " الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في ظل رؤية 2030"، خلال مشاركته في "ملتقى البحث العلمي رؤية وطنية وآفاق مستقبلية" الذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 2 - 3 مارس الجاري، قدمتها رئيس قسم دعم المخترعين والمبتكرين في المكتب رفقة علي السعدون.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة بمكتب براءات الاختراع، في التحفيز على الابتكار والاختراع والتوعية بأهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها في دول مجلس التعاون.

وتناول الملتقى الذي أقيم بمشاركة مجموعة من المهتمين بالابتكار والاختراع والإبداع العديد من المحاور منها، معايير البحث العلمي وأخلاقياته وآليات النشر العلمي والتحديات التي يواجهها البحث العلمي, إضافة إلى محور الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

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11:58ت م

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