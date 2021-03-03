

لاهاي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

وقع انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس

وأعلنت الشرطة الهولندية أن الانفجار وقع عند الساعة 6,55 صباح اليوم قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل، مشيراً إلى تحطم النوافذ ولم يسقط جرحى، ومازالت الشرطة تحقق في الأمر وتم إغلاق الساحات المحيطة بالموقع.

// انتهى //

11:52ت م

0057



لاهاي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسوقع انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في بوفنكاربسل في جنوب هولندا.وأعلنت الشرطة الهولندية أن الانفجار وقع عند الساعة 6,55 صباح اليوم قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل، مشيراً إلى تحطم النوافذ ولم يسقط جرحى، ومازالت الشرطة تحقق في الأمر وتم إغلاق الساحات المحيطة بالموقع.// انتهى //11:52ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وقوع انفجار قرب مركز للفحوصات للكشف عن فيروس كورونا جنوب هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.