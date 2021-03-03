شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. إطلاق "ملتقاكِ" الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق غرفة جدة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة "ملتقاكِ" يوم الأحد 7 مارس المقبل تحت عنوان "المرأة والأعمال ضمن رؤيـة 2030 والذي يهدف الى" تواصل ... تبادل ... تطور" من خلال بناء روابط تواصل مع رائدات وسيدات الاعمال في شتى المجالات، توفير فرص تبادل الخبرات وتوقع مستقبل الاعمال ضمن رؤية المملكة 2030 والارشادات والمساندة ورصد الفرص المتاحة والعمل على مبادرة تدعم نمو الاعمال والاقتصاد من خلال التركيز على الميزة التنافسية والقطاعات الاعمال.

ملتقى المرأة للأعمال " ملتقاكِ" الذي يأتي اطلاقه بالتزامن مع تدشين غرفة جدة للمجالس القطاعية بآليتها الجديدة مع رؤية 2030 حيث تتخصص هذه المجالس في قطاعات التطوير العمراني، والرعاية الصحية، والتدريب والتعليم، والسياحة والثقافة، والصناعة، واللوجستيات، فيما يعد الملتقى فرصة للتواصل وعرض الفرص والمبادرات بين رائدات وسيدات الأعمال وبناء قاعدة بيانات في مختلف المجالات والمدن.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي على دور الغرفة وحرصها على أن يحمل الملتقى أهدافاً سامية في تمكين رائدات وسيدات الأعمال وفي مقدمتها تحقيق روابط التواصل ومشاركة الخبرات وتوفير فرص تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات وتحديد مجالات التطوير حيث يركز على إبراز دور المرأة في جوانب مختلفة من خلال قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك عبر الأجندة والجلسات العلمية التي يطرحها بمشاركة متحدثات بارزات في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتدريب ومجال الأعمال التطوعية.

من جانبها أبرزت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بنت عايد العايد ما يتضمنه "ملتقاكِ" من مشاركات مفتوحة مع شخصيات نسائية فاعلة في المجتمع، وتلقي المقترحات والنقاشات التي تلامس اسهامات المرأة في مختلف الأصعدة، وتكملة مسيرتها في عالم المال والاعمال والتطوير. الفترة القادمة ستشهد تدفق فرصٍ تطويرية لعالم الأعمال في المملكة خصوصاً في ظل رؤية 2030 الطموحة واننا جميعا جزء من هذا النمو.

بدورها أفادت عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتورة دينا بنت حسن النهدي أن "ملتقاك" هو منصة تشاركية وبيئة تجمع الخبرات في حقل ريادة الأعمال، لبناء جسور التواصل، والتعرف على تكوين مشروعاتهن وتنويع مواردها خصوصا في الصناعات والمجالات ذات الميزة التنافسية والتي تساند التطوير الاقتصادي لمجتمعاتهم.

ملتقى المرأة للأعمال " ملتقاكِ" يقام بالمشاركة والدعم من قبل مجلس الغرف السعودي وحيث يتوقع عدد الحضور الافتراضي اكثر من 1000 سيدة خلال فعاليات اللقاء والذي سوف يتم من الساعة 10:00 صباحا الى 5 عصرا. حيث يتخلل اللقاء جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية من قبل الحضور.