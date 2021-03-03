شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف : تدمير طائره مفخخه أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الاربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

مؤكداً على إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.