شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وزير التعليم : الدولة تطبق القيم الانسانية العليا في كل مايخدم المواطن والمقيم

• رئيس جامعة الإمام : الجائحة لم تمنع قادة البلاد من مد يد العون للأخرين في شتى اقطاب المعمورة

تحت رعاية سمو ولي العهد، انطلق صباح اليوم مؤتمر الوسطية والاعتدال الذي تستضيفه جامعة الإمام، ويستعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ : "نحمد الله ان انعم علينا بدولة طبقت القيم الانسانية العليا في هذه الظروف وحرصت على كل مايخدم المواطن والمقيم . وذلك من خلال ماقامت به من اجراءات".

ومن جانبه قال رئيس جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد العامري ، ان الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ، أكبر من ان يغطيها مؤتمر او يكتب عنها عشرات الأبحاث بل إنها تمتد على طول تاريخها المجيد منذ نشأتها وحتى اليوم وجمعها وحصرها يحتاج مئات الألوف من المجلدات ، وبقدر فخر جامعة الإمام في إقامة هذا المؤتمر الدولي الذي يسلط الضوء على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال من خلال مشاركة نخبة من الباحثين من مختلف دول العالم إلا إننا نظل مقصرين في ايفاء هذه الجهود حقها من البحث والدراسة ليعرف القاصي والداني حجم هذه الجهود وعظم تأثيرها في بيان فضلها العظيم في نشر القيم الفضيلة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال والتسامح في خدمة الامة الإسلامية في شتى الأرض .

وأضاف رئيس جامعة الامام :"يأتي إقامة هذا المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية الذي اجتاح فيه البشرية فرض علينا اقامته عن بعد ولكن هذه الظروف لم تمنع قادة هذه البلاد من مد يد العون للأخرين في شتى اقطاب المعمورة انطلاقا من دورها الإسلامي والقيمي نحو الشعوب المسلمة والإنسانية جمعاء".