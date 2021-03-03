مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يُنقذ حياة طفلة ابتعلت كرات مغناطسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت كمية من كرات مغناطيسية. وكانت الطفلة تعاني من توعكات، وبعد إجراء الكشف اتضح وجود جسم غريب، حيث قرر الفريق الطبي التدخل عن طريق المنظار الجراحي، واستخراج 3 كور مغناطسية إلا أن بقية الكور كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء، مما أستدعى قيام فريق الجراحة لإجراء التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير، وتم علاج الطفلة دون حدوث أي مضاعفات. عاجل

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