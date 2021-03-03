بالفيديو.. وزير التعليم: منذ عهد المؤسس والمملكة في مقدمة الدول بمد يد الخير والعطاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ‏خلال كلمته في انطلاق أعمال المؤتمر الدولي عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، اليوم الأربعاء، أنه منذ عهد المؤسس والمملكة في مقدمة الدول بمد يد الخير والعطاء وتقدم المساعدات الإغاثية والإنسانية للدول النامية.

وصرح وزير التعليم: "الرعاية الكريمة للمؤتمر من قبل ولي العهد -حفظه الله- تأتي تأكيداً على اهتمام وإيمان سموّه بأهمية أن تسود المحبة العالم بأسره، وفق قيم الاعتدال والوسطية، والحوار والإيمان الراسخ بالقواسم المشتركة بين شعوب ودول العالم".

وأضاف: " للمملكة دور في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الوسطية والاعتدال بكافة السبل المشروعة، والعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري"، متابعًا:" المملكة بلد الوسطية حالاً ومقالاً ومالاً؛ فهي تتوسط العالم بموقعها، كما تتوسطه في منهجها وثقافتها، وتقف على مسافةٍ متساويةٍ مع مختلف دول العالم المحبة للسلام".

واستطرد:"بالرغم من الظروف التي عصفت بكافة الدول، وغيرت في موازينها العالمية، إلا أن الله أنعم علينا بدولة طبقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحته".

واختتم وزير التعليم:" تضع المملكة مبادئ الاعتدال والإنصاف والنأي عن التمييز والكراهية وآفات التطرف والتعصب في صلب جهودها؛ لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في ثقافة المجتمع وسلوك المواطن".