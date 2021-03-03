شكرا لمتابعة خبر عن كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستقبل نظام نور يوم، طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في وقت سابق.

وتتمثل خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية: دخول نظام نور عبر الرابط التالي للحصول على النتائج: من هنـــا ؛ حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

وبعد ذلك: اضغط كلمة "التالي" ، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًا عند كل دخول، فيما يأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام نور في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضًا، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.