شكرا لمتابعة خبر عن مهام هيئة الصحة العامة بعد قرار تحويل المركز الوطني للأمراض لهيئة عامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الصحة العامة اليوم الثلاثاء عن أهدافها ومهامها ، بعد قرار مجلس الوزارء القاضي بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة .

وتهدف هيئة الصحة العامة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الإصابة بالأمراض ورفع الجاهزية العامة للإستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة .

ومن أبرز مهام هيئة الصحة العامة ما يلي :

1- وضع السياسات والخطط والبرامج للصحة العامة .

2- إعداد خطط الجاهزية لحالات الطوارئ .

3- رصد ومتابعة وتقصي المخاطر والأمراض .

4- إعتماد إجراءات السلامة والرعاية الوقائية .

5- إعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاص الصحة العامة .

6- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة .

7- اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية .

8- تحديد أولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال .

9- إعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الإعتماد ذات العلاقة بإختصاص الهيئة ، واعتماد سياسات عمل المختبرات .

10- اعتماد المختبرات المتخصصة وإنشاء وتشغيل مختبرات الأمان البيولوجي .

11- إعتماد إجراءات إحالة ونقل العينات بين المختبرات الحكومية والخاصة .

12- تمثيل المملكة في الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بمجال اختصاص الهيئة .

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