شكرا لمتابعة خبر عن "شركة الكهرباء" تتفاعل مع مواطن فقير تعثر في دفع فاتورة الكهرباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت شركة الكهرباء مع مواطن اشتكى من فصل الكهرباء عن منزله لكونه غير قادر على تسديد فاتورة الكهرباء التي تعدت قيمتها 8000 ريال.

وذكر المواطن أنه شخص يعول أسرتين وفقير ومعسر، ولديه صك شرعي يثبت اعساره، مضيفا أنه تم فصل التيار الكهربائي عن بيته لعدم تسديدي الفاتورة التي بلغت أكثر من 8 آلاف ريال، داعيا الشركة للنظر في وضعه.

وتفاعلت الشركة مع مناشداته وذكرت أنه يمكن للفرد سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة، وفي حال سداد نصف إجمالي المبلغ يقوم بتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي : أضغط هنا ،أو من خلال تطبيق "الكهرباء، أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال،على الرقم933.