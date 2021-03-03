شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي المملكة يحذر من تساهل المرأة في التستر أمام النساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء من خطورة التساهل في اللباس بين النساء .

ووجه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نصيحة للنساء مؤكداً على أهمية عدم تجاوز الحدود في تجمعات النساء أنه قد يكون بينهن غير الصالحات .

واضاف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه يجب الحذر من كاميرا الجوالات فقد تقع صورة للفتاه في يد رجل أو تراها عين حاسدة أو أمرأة تنشر الفواحش ولا تراعي حدود الله وغيرها من الشرور نتيجة الإستهتار في التستر أمام النساء وكاميرات الجوال .