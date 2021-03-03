شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف تعرض رسائل توعوية بمستشفى المزاحمية العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المزاحمية رسائل توعوية تتضمن التأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا عبر شاشات المستشفى العام بالمزاحمية.

وذلك في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والهادفة للتوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة، وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بها حفاظا على صحتهم ومجتمعهم.