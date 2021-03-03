شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المندق بالباحة تفعّل حملة «الخوارج شرار الخلق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المندق بمنطقة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق» ، والتي أطلق أعمالها بمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة .