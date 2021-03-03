شاهد.. فتاة تدهس عدداً من الأشخاص أثناء محاولتها ركن المركبة في موقف

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تعرض عدد من الأشخاص للدهس من مركبة تقودها فتاة أثناء محاولتها الوقوف بأحد المواقف المخصصة للمركبات في أحد شوارع المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة الفتاة ركن سيارتها، قبل أن ترفع قدمها عن المكابح، لتتحرك المركبة نحو مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقفون أمام بوابة زجاجية.

وحاول بعض المتواجدين في موقع الحادث التدخل لتقليل الخسائر، حيث طلب أحدهم من السائقة الخروج من السيارة، ليبدأ هو قيادتها والسيطرة على الأمور.

Source akhbaar24.argaam

