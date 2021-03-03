“الغذاء والدواء” تحذر من استعمال “زيت العوافي”.. وتؤكد: مجهول المصدر

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (الثلاثاء)، بعدم استعمال منتج زيت باسم “زيت العوافي”، مؤكدة أنه غير مسجل لديها، ومجهول المصدر والمحتوى.

ونفت الإشاعات التي تروج للمنتج بأنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام والصداع وغيرها، مؤكدة أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة تجاه المنتج.

وأوضحت أنه لا يمكن معرفة مكونات المنتج وتتعذر الإفادة عن سلامته أو فعاليته في الادعاءات المذكورة، لافتة إلى أنه لا يُسمح بتداول أو الإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة.

Source akhbaar24.argaam

