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بهدف تحسين المشهد البصري.. صور تظهر تفاعل سكان جدة مع كورنيش الألوان

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تفاعل سكان محافظة جدة مع كورنيش الألوان، الذي تنفذه جمعية عيون جدة بالتعاون مع أمانة جدة، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتظهر الصور التي نشرتها أمانة جدة سكان المدينة من أطفال وشباب وهم يتنزهون في كورنيش الألوان بالدراجات، في مشهد حضاري يظهر تكامل الفن والعمارة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر..، وتُنفذ على 8 مراحل.

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Source akhbaar24.argaam


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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