فيديو.. مواطن ووافد يوفران جلسات لتقديم الشيشة بعيداً عن الأنظار في الرياض

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اشترك مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في توفير جلسات بعيدة عن الأنظار تقدم المعسل والشيشة في الرياض، ضـاربين بتعليمات وزارة الصحة والجهات الرقابية عرض الحائط.

وقال المقيم وفقاً لقناة “الإخبارية”، إن البلدية تصادر البضاعة الموجودة فقط وليس لها أي علاقة بالزبون، مبيناً أن العائد اليومي الذي يحصل عليه من الزبائن يغطي هذه الخسائر.

وأضاف أنه على علم بأن الجهات المختصة أصدرت أمراً بمنع تقديم الشيشة، مشيراً إلى أنه يهرب من الموقع عندما يشاهد الفرق الرقابية التابعة للبلدية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها منع تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرها منذ مارس الماضي؛ من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

Source akhbaar24.argaam

