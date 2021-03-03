«الأحوال المدنية» تكشف شرط استلام بطاقة الهوية من مكتب آخر

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب يتم اختياره، بشرط أن يتم اختيار المكتب قبل إتمام عملية التصوير.
وذكرت الأحوال المدنية –عبر تويتر- في ردها على أكثر الأسئلة شيوعًا: «نعم.. تستطيع استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للاحوال المدنية تختاره قبل اتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك».
وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن تفويض من يستلم البطاقة نيابة عن صاحبها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.
Source almnatiq
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