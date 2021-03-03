بالصور.. 3 جهات تتابع «إجراءات كورونا» في الأماكن العامة بـ«صامطة»

نفذت لجنة ميدانية مُشكَّلة من المحافظة والشرطة والبلدية بمحافظة صامطة؛ جولة ميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحال التجارية بمختلف أنشطتها. وأسفرت الجولة عن تحرير 5 مخالفات لغير الملتزمين بلبس الكمامة، وإغلاق محل تجاري احترازيًّا، وتحرير 3 مخالفات للاشتراطات البلدية، ومخالفة رابعة احترازية.

وقد عمل أعضاء اللجنة على توعية المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي وجَّهت بها حكومتنا الرشيدة، وعقوبة مخالفة ذلك، وضرورة التباعد في المولات ومراكز التسوق حفاظًا على سلامتهم.

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