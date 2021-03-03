الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتكون سحب رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الخرج، الدرعية، الزلفي، الدلم، الغاط، الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح» والشرقية «الأحساء، بقيق» وحائل «الشنان، بقعاء، سميراء» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تسيطر الحالة المناخية السابقة على مناطق القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، ضرية، عنيزة، عيون الجواء» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، عرعر» والجوف «دومة الجندل، سكاكا».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على مناطق المدينة المنورة «المهد، وادي الفرع» ومكة المكرمة «الطائف، ميسان، الخرمة، تربة، رنية» والقصيم « الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، ضرية، عنيزة، عيون الجواء» وعسير «المجاردة، النماص، بارق، تنومة، رجال ألمع، محايل».

فيما تكون هناك عوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على «شرورة، نجران» بمنطقة نجران.